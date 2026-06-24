Jedan Vatreni posebno se istaknuo u pobjedi: Ovaj podatak govori sve

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AP Photo/Olivia White via Guliver

Martin Baturina odigrao je još jednu vrhunsku utakmicu na Svjetskom prvenstvu, a to potvrđuje i statistika.

Nakon što je u prvom kolu zabio Engleskoj, u pobjedi protiv Paname (1:0) pokazao je rijetko viđenu sigurnost u igri “jedan na jedan”, ostvarivši savršen učinak od šest uspješnih driblinga iz isto toliko pokušaja (6/6).

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Statističari ističu kako je u 21. stoljeću na svjetskim prvenstvima ovakav pothvat (minimalno pet pokušaja bez izgubljenog driblinga) viđen tek četvrti put. Rekord drži Eden Hazard s učinkom 7/7 protiv Brazila (2018.), dok su uz Baturinu stopostotni sa 6/6 bili još samo Ángel Di María i Sofiane Feghouli 2014. godine.

Sjajne predstave na Mundijalu samo su nastavak Baturinine vrhunske sezone u dresu talijanskog Coma, kojeg je s osam golova i četiri asistencije odveo do povijesnog plasmana u Ligu prvaka. Zbog toga ne čudi golem interes europskih velikana te postavljena cijena od navodnih 80 milijuna eura.