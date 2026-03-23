Jedan je klub već osigurao Ligu prvaka iduće sezone

AP Photo/Emrah Gurel, File via Guliver

Već znamo jednu momčad koju ćemo iduće sezone gledati u najelitnijem europskom natjecanju.

U 29. kolu španjolske La Lige Barcelona je na Camp Nouu ugostila klub iz predgrađa Madrida Rayo Vallecano. Katalonska momčad je nakon visoke pobjede od 7:2 u Ligi prvaka upisala i pobjedu u ligi, ovaj put s 1:0.

POVEZANO VIDEO / Vinicius u spektaklu presudio Atleticu i vratio Real na -4 od Barcelone!

Golova na Camp Nouu nije bilo sve do 24. minute kada je nakon ubačaja Joaa Cancela najviše skočio Ronald Araujo. Urugvajac je tada pogodio za vodstvo Barcelone.

Do kraja susreta nije bilo golova i momčad Hansija Flicka slavila je s minimalnih 1:0 protiv ekipe koja se bori za ostanak u La Ligi, ali i momčadi koja je izborila plasman u četvrtfinale Konferencijske lige.

Nakon ove pobjede, Barcelona je postala prva momčad koja je osigurala mjesto u Ligi prvaka za iduću sezonu.