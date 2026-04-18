Jakirovićev Hull ponovno ispustio vodstvo i zakomplicirao borbu za plasman u Premier ligu

xMartynxHaworthx via Guliver Image

U subotu je odigrano 43. kolo engleskog Championshipa, druge lige. Hull City Sergeja Jakirovića ugostio je Birmingham te je ispustio važnu pobjedu u borbi za Premier ligu. Hull je vodio do 77. minute, ali su gosti iz Birminghama uspjeli izjednačiti i osvojiti bod.

Hull je prednost ostvario u 24. minuti kada je Joe Gelhardt zabio za 1:0 Tigrova. Bio je to i jedini pogodak u prvom poluvremenu te je Hull na prednost otišao s minimalnih 1:0.

Tu prednost je momčad Sergeja Jakirovića držala do 77. minute kada je Tomoki Iwata pogodio za 1:1.

Ovim remijem Hull si je malo zakomplicirao borbu za plasman u Premier ligu. Wrexham je iskoristio njihov posrtaj te su slavljem od 2:0 protiv Stoke Cityja stigli na -2 od Hulla tri kola prije kraja.

Jakirovićeva momčad će u sljedećem kolu gostovati kod Leicestera koji se grčevito bori za ostanak u ligi dok će Wrexham igrati u gostima kod Oxford Uniteda.

Hull drži šesto mjesto, posljednje koje vodi u doigravanje za Premier ligu.