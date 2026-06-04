Jakirović u Hull želi dovesti igrače Dinama, Hajduka i Rijeke! ‘Da sam imao podršku kao Kovačević…’

Za Sergeja Jakirovića sezona je završila na najbolji mogući način. S Hull Cityjem je izborio plasman u Premier ligu, iako se prije početka prvenstva njegova momčad nije ubrajala među favorite za promociju.
Nakon velikog uspjeha slijedi priprema za izazove u elitnom razredu engleskog nogometa, a Jakirović je u razgovoru za Sportske novosti otkrio da pomno prati i SuperSport HNL.
Pratite li i dalje hrvatsku ligu te ima li igrača koji bi mogli zanimati Hull?
“Gledam, naravno. Ima u našoj ligi igrača koji su nam zanimljivi, ali tek trebamo vidjeti kolika će im biti cijena te hoćemo li na njihovim pozicijama imati igrače koji će nam možda biti prihvatljiviji. Hoxha je bio naša meta, ali zbog zabrane nismo mogli platiti odštetu i Dinamo ga nije želio pustiti. Želio sam dovesti i Pukštasa iz Hajduka te Fruka iz Rijeke, ali ne možeš ako ne platiš odštetu… Sve su to igrači koji bi nam u Championshipu bili pojačanja.”
Koliko cijenite kvalitetu Hoxhe, Pukštasa i Fruka?
“Vjerujem da bi odmah bili pojačanja, sjajni su igrači. Hoxhu dobro poznajem iz Dinama, Pukštas ima fantastične predispozicije, Fruk je briljantan u završnici. Sigurno će svi oni biti dio naših analiza i rasprava, ali rano je za bilo kakve zaključke. Trebamo vidjeti koliko ćemo imati novca na raspolaganju i koga ćemo sve biti u poziciji dovesti.”
Mogu li najbolji igrači SHNL-a odmah odgovoriti zahtjevima Premier lige?
“Ovi koje sam nabrojao sigurno mogu. Inače, zašto sumnjati u kvalitetu igrača koji dominiraju našom ligom? Oni koji imaju pravu ambiciju uvijek pronađu svoj put.”
Je li reakcija javnosti nakon ulaska u Premier ligu bila veća nego nakon osvajanja duple krune s Dinamom?
“Ovo je nemjerljivo. Puno više ljudi mi se javilo, a posebno prišlo na ulici ili u kafiću, restoranu… Ma, nikad u životu nisam ni izbliza dobio toliko poruka. Puno je ljudi bilo iskreno sretno zbog Hullova i mojeg uspjeha i baš mi je drago zbog toga. Nepoznati ljudi prilaze mi na cesti, to se nikad prije nije događalo.”
Zašto mislite da je uspjeh s Hullom izazvao takve reakcije?
“Kad si Dinamov trener, normalno je i očekivano da budeš prvak. S Hullom to nitko u klubu nije ni sanjao, a kamoli očekivao.”
Smatrate li da biste ostali trener Dinama da ste imali veću podršku klupskog vodstva? Kao što Kovačević ima sada od Bobana…
“I danas bih bio u Dinamu da sam imao takvu podršku, u to sam siguran. Imao sam iskrenu i punu podršku od Vlatke Peras i njezinih suradnika, ali ne i od Zajeca i novih ljudi koji su na proljeće ušli u klub. Nikad nisam shvatio razlog.”
Na koji ste način osjećali da vam dio kluba nije vjerovao?
“Osjećao sam cijelo vrijeme da se čeka neki moj krivi korak. Mi smo mala zemlja i neke stvari se brzo doznaju. Doznaju ih i igrači, a u takvim okolnostima je teško napraviti istinski zdravu atmosferu u klubu. I na jedan način bilo je žalosno što je to tako.”
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