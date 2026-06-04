Jakirović u Hull želi dovesti igrače Dinama, Hajduka i Rijeke! ‘Da sam imao podršku kao Kovačević…’

Koliko cijenite kvalitetu Hoxhe, Pukštasa i Fruka?

“Vjerujem da bi odmah bili pojačanja, sjajni su igrači. Hoxhu dobro poznajem iz Dinama, Pukštas ima fantastične predispozicije, Fruk je briljantan u završnici. Sigurno će svi oni biti dio naših analiza i rasprava, ali rano je za bilo kakve zaključke. Trebamo vidjeti koliko ćemo imati novca na raspolaganju i koga ćemo sve biti u poziciji dovesti.”

Mogu li najbolji igrači SHNL-a odmah odgovoriti zahtjevima Premier lige?

“Ovi koje sam nabrojao sigurno mogu. Inače, zašto sumnjati u kvalitetu igrača koji dominiraju našom ligom? Oni koji imaju pravu ambiciju uvijek pronađu svoj put.”

Je li reakcija javnosti nakon ulaska u Premier ligu bila veća nego nakon osvajanja duple krune s Dinamom?

“Ovo je nemjerljivo. Puno više ljudi mi se javilo, a posebno prišlo na ulici ili u kafiću, restoranu… Ma, nikad u životu nisam ni izbliza dobio toliko poruka. Puno je ljudi bilo iskreno sretno zbog Hullova i mojeg uspjeha i baš mi je drago zbog toga. Nepoznati ljudi prilaze mi na cesti, to se nikad prije nije događalo.”

Zašto mislite da je uspjeh s Hullom izazvao takve reakcije?

“Kad si Dinamov trener, normalno je i očekivano da budeš prvak. S Hullom to nitko u klubu nije ni sanjao, a kamoli očekivao.”

Smatrate li da biste ostali trener Dinama da ste imali veću podršku klupskog vodstva? Kao što Kovačević ima sada od Bobana…

“I danas bih bio u Dinamu da sam imao takvu podršku, u to sam siguran. Imao sam iskrenu i punu podršku od Vlatke Peras i njezinih suradnika, ali ne i od Zajeca i novih ljudi koji su na proljeće ušli u klub. Nikad nisam shvatio razlog.”

Na koji ste način osjećali da vam dio kluba nije vjerovao?

“Osjećao sam cijelo vrijeme da se čeka neki moj krivi korak. Mi smo mala zemlja i neke stvari se brzo doznaju. Doznaju ih i igrači, a u takvim okolnostima je teško napraviti istinski zdravu atmosferu u klubu. I na jedan način bilo je žalosno što je to tako.”