Jakirović doveo veliko pojačanje za Premier ligu, stigao japanski reprezentativac

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Hull City nastavlja jačati momčad uoči povratničke sezone u Premier ligi. Klub koji je pod vodstvom bivšeg trenera Dinama i Rijeke Sergeja Jakirovića izborio promociju predstavio je japanskog reprezentativca Hidemasu Moritu kao novo pojačanje.

Iskusni 31-godišnji defenzivni veznjak stigao je bez odštete nakon isteka ugovora sa Sportingom. S engleskim klubom potpisao je dvogodišnji ugovor uz opciju produljenja na dodatnu sezonu, što znači da bi na stadionu MKM mogao ostati do ljeta 2029. godine.

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Morita iza sebe ima uspješno razdoblje u portugalskom velikanu, za koji je tijekom četiri sezone odigrao 166 utakmica. U tom je razdoblju zabio 11 pogodaka i upisao 11 asistencija, a sa Sportingom je osvojio dva uzastopna naslova portugalskog prvaka te nacionalni kup.

Za reprezentaciju Japana nastupio je 40 puta, no nije bio među putnicima na Svjetsko prvenstvo 2026. godine.

Hull će u nadolazećoj sezoni ponovno igrati u Premier ligi prvi put nakon devet godina. Momčad Sergeja Jakirovića nadmašila je očekivanja jer joj se prije početka sezone predviđala borba za ostanak u Championshipu. Ipak, izborila je mjesto u doigravanju, a zatim pobjedama protiv Millwalla i Middlesbrougha osigurala povratak u elitni rang engleskog nogometa.