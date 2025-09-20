Izraelci: UEFA u utorak odlučuje o našem izbacivanju

UEFA bi u utorak trebala glasati o mogućem izbacivanju izraelske reprezentacije i klubova iz međunarodnih natjecanja, tvrde izraelski mediji.

Pojavila se bojazan u Izraelskom nogometnom savezu jer neke procjene govore da će većina glasati protiv Izraela.

Strah u izraelskom sportu i nogometu raste uoči utorka kada bi, kako piše Israel Hayom, mogla stići odluka da se izraelske momčadi zbog agresije na Palestinu izbace iz europskih natjecanja do daljnjega. Prema istom izvoru, Katar snažno lobira da se prijedlog o suspenziji stavi na glasanje već na sjednici Izvršnog odbora UEFA-e u utorak.

Od 20 članica, spomenuti izvor piše da bi se samo dvije ili tri zemlje čvrsto usprotivile izbacivanju Izraela iz nogometnih natjecanja. Što će se od svega dogoditi, vidjet ćemo idući tjedan.

Zanimljivo, Maccabi Tel Aviv trebao bi u srijedu otvoriti nastup u Europskoj ligi protiv PAOK-a u Solunu. Isti klub igra protiv zagrebačkog Dinama početkom listopada.