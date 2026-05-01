BiH dobiva novog aduta: Mladi veznjak umjesto Austrije odabrao Zmajeve

Podijeli :

xLukasxBierederx via Guliver Image

Bosna i Hercegovina je u posljednjem reprezentativnom ciklusu u Zenici nakon boljeg izvođenja jedanaesteraca slavila protiv Italije te je tako izborila svoj drugi nastup na Svjetskom prvenstvu.

Tamo će BiH igrati u skupini s Kanadom, Švicarskom i Katarom te će Zmajevi imati dobru priliku za povijesni prolazak skupine.

Samo mjesec dana nakon tog velikog plasmana za Bosnu i Hercegovinu stigle su nove dobre vijesti. Nakon brojnih dovođenja igrača koji nisu odrastali u BiH, Emir Spahić, direktor reprezentacije objavio je još jednog mladog igrača koji će u budućim ciklusima predstavljati Zmajeve.

Riječ je o 21-godišnjem Erminu Mahmiću koji nastupa za češki Liberec. Tamo je stigao iz austrijskog Lafnitza, a prije toga bio je u bečkom Rapidu te LASK-u iz Linza. Nastupao je za mlade reprezentacije Austrije, ali sada je ipak odabrao BiH.

Transfermarkt njegovu vrijednost procjenjuje na 2,5 milijuna eura, a Mahmić igra na poziciji veznjaka, a može pokriti i desnu krilnu poziciju.