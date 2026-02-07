Izgubili od Štimca i Zrinjskog pa poslali jasnu poruku: ‘BiH nogomet i dalje tone u mulj’

Zrinjski je pod vodstvom Igora Štimca u 20. kolu WWin lige BiH na svom terenu svladao Slogu iz Doboja s 1:0.
Utakmicu su obilježile teške optužbe gostujuće momčadi na račun suđenja, posebno jer je na čelo sudačke organizacije Nogometnog saveza BiH stigao Slovenac Darko Čeferin.
U susjedstvu se zato očekuju promjene, a iz Doboja su stigle oštre reakcije:
“Ako je ovo transformacija suđenja nabolje, onda definitivno idemo u još veću dubiozu nego što smo bili dosad. Laiku i nekome tko nije gledao utakmicu statistika bi možda sugerirala da je sve čisto i uredno. Ali… Sudačka četvorka (Armin Kukić, Hasan Nanić, Muamer Čaušević i Mirza Kazlagić) od prve je minute krenula s tendencioznim suđenjem, u kojem su domaćim igračima bili dopušteni hrvački zahvati, dok se gostujućim svirao svaki kontakt.
“Kako bi sve izgledalo ‘normalno’ i kao realan omjer prekršaja, gostima iz Doboja prekršaji se sude na njihovoj polovici terena i eventualno na centru. Obrnute situacije, naravno, svirane su kao prekršaji gostujućih igrača. O ponašanju i odlukama prvog pomoćnika može se napisati roman, ali to kod nas nitko neće ni prijaviti ni analizirati. U ostatku nogometnog svijeta razgovori sudaca se snimaju, kao i gestikulacije koje upućuju jedni drugima. Ovo je samo slika našeg nogometa koji i dalje tone u mulj”, poručili su iz Sloge Doboj.
