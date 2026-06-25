Izbornik Njemačke: Na neki način smo kažnjeni što smo osvojili skupinu

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Curtis Wong Sportspressphoto via Guliver Image

Izbornik Julian Nagelsmann izrazio je nezadovoljstvo formatom Svjetskog prvenstva, smatrajući da je njegova reprezentacija dovedena u nepovoljan položaj unatoč tome što je osvojila prvo mjesto u skupini E. Prema pisanju Goala, problem vidi u vrlo kratkom vremenu koje njegov stručni stožer ima za pripremu utakmice šesnaestine finala.

Njemačka je prvo mjesto u skupini osigurala pobjedom 2:1 protiv Obale Bjelokosti u Toronto, i to već kolo prije kraja grupne faze. Iako je riječ o značajnom rezultatu, takav rasplet donio je i određene organizacijske poteškoće. Njemačka će utakmicu 1/16 finala igrati u ponedjeljak, 29. lipnja, u Bostonu protiv jedne od trećeplasiranih reprezentacija iz skupina A, B, C, D ili F, no identitet protivnika bit će poznat tek nakon završetka posljednjih susreta grupne faze u subotu navečer.

Nagelsmann smatra da takav raspored nije pravedan prema pobjednicima skupina jer stručnom stožeru ostavlja vrlo malo vremena za detaljnu analizu sljedećeg suparnika.

“Mislim da nije idealno da ste na neki način kažnjeni jer ste osvojili skupinu.

Nisam veliki pobornik ovakvog sustava. Svatko može zamisliti da postoje bolja rješenja od toga da cijelu subotnju noć pregledavamo snimke samo kako bismo momčadi u nedjelju predstavili protivnika”, pojasnio je Nagelsmann.

Kako bi se što bolje pripremili za sve moguće scenarije, njemački stručni stožer već je započeo s analizom potencijalnih protivnika. Članovi analitičkog tima raspodijelili su reprezentacije među sobom i pregledali njihove dosadašnje nastupe kako ih konačna odluka ne bi zatekla nespremne.

“Podijelili smo najizglednije protivnike. Ja sam pogledao neke, naš analitički tim druge. Svi smo već odgledali tri ili četiri utakmice mogućih suparnika. Možemo s vremena na vrijeme raditi cijelu noć, nije to tako strašno”, otkrio je Nagelsmann.

Prije početka nokaut faze Njemačku očekuje još dvoboj protiv Ekvadora u posljednjem kolu skupine. Taj susret nema rezultatski značaj za njemačku reprezentaciju jer je prvo mjesto već osigurano, dok je Ekvadoru važan u borbi za prolazak dalje. Očekuje se da će Nagelsmann iskoristiti priliku za odmor dijela ključnih igrača i rotaciju sastava prije putovanja u Boston i početka eliminacijskog dijela natjecanja.