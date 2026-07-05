Izbornik Belgije: Nisam znao da je peti srpanj na Svjetskom prvenstvu zapravo prvi april

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Tomas Sisk via Guliver

FIFA je u nedjelju donijela jednu od najkontroverznijih odluka u svojoj povijesti. Krovna nogometna organizacija odgodila je suspenziju američkom napadaču Folarinu Balogunu koji je crveni karton zaradio u šesnaestini finala protiv Bosne i Hercegovine.

Pravilo nalaže da svaki crveni karton znači i minimalno jednu utakmicu suspenzije, no FIFA je, kao i crveni karton Cristiana Ronalda iz kvalifikacija za SP, odgodila za neko drugo vrijeme.

Donald Trump direktno utječe na Svjetsko prvenstvo: Na njegovu molbu FIFA poništila crveni karton Amerikancu? Belgijski nogometni savez ogorčen odlukom FIFA-e: ‘Razmatramo sve pravne opcije’

Ono što je zabrinjavajuće je što se u javnost pojavila informacija da je FIFA Balogunu progledala kroz prste zato što je Bijela kuća s predsjednikom Donaldom Trumpom nazvala krovnu nogometnu organizaciju i predsjednika Giannija Infantina nakon čega se odluka promijenila.

Ta odluka izazvala je reakciju Belgijskog nogometnog saveza koji je izdao priopćenje u kojem je izneseno da traže sve moguće pravne opcije. Osim Saveza, reagirao je i izbornik Belgije Rudi Garcia:

“Nisam znao da je petog srpnja na Svjetskom prvenstvu zapravo prvi travanj i kako je vrijeme za prvotravanjske šale. Mi ne branimo samo našu reprezentaciju i naš Savez, nego štitimo nogomet i njegov integritet.”

Belgija i SAD će ogled osmine finala Svjetskog prvenstva igrati sedmog srpnja s početkom u dva sata poslije ponoći po hrvatskom vremenu.