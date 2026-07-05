Belgijski nogometni savez ogorčen odlukom FIFA-e: ‘Razmatramo sve pravne opcije’

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Sjedinjene Američke Države, domaćin Svjetskog prvenstva 2026. godine, su golovima Folarina Baloguna i Malika Tillmana s 2:0 u šesnaestini finala pobijedili Bosnu i Hercegovinu. Upravo je prvi strijelac glavna priča jer je on osim pogotka zaradio i crveni karton zbog starta na Tarika Muharemovića.

Njegov crveni karton trebao je vrijediti jednu utakmicu te je on morao izostati s utakmice osmine finala protiv Belgije. Međutim, u sve se umiješala Bijela kuća koja je nazvala FIFA-u koja je na koncu i odgodila suspenziju američkom napadaču. Nakon toga je Belgijski nogometni savez izdao priopćenje koje prenosimo u cijelosti.

Donald Trump direktno utječe na Svjetsko prvenstvo: Na njegovu molbu FIFA poništila crveni karton Amerikancu? Šokantna odluka FIFA-e: Američkom napadaču odgodit će suspenziju koju je zaradio protiv BiH

“Kraljevski belgijski nogometni savez (RBFA) iznenađen je FIFA-inom odlukom da suspendiranog reprezentativca Sjedinjenih Američkih Država Folarina Baloguna proglasi dostupnim za nastup u utakmici SAD-a i Belgije, koja se igra u ponedjeljak, 6. srpnja u 17 sati po lokalnom vremenu u Seattleu.

FIFA svoju odluku temelji na članku 27. FIFA-inog Disciplinskog pravilnika.

Ta odredba propisuje da FIFA-in Disciplinski odbor može odlučiti suspendirati izvršenje prethodno izrečene disciplinske sankcije.

Međutim, članak 66.4 istog FIFA-inog Disciplinskog pravilnika jasno navodi da crveni karton (isključenje) automatski rezultira suspenzijom za sljedeću utakmicu reprezentacije, što je bio slučaj sa svim dosadašnjim crvenim kartonima na ovom Svjetskom prvenstvu.

Nadalje, neovisno o navedenom, ova je odluka u izravnoj suprotnosti s odredbama Natjecateljskog pravilnika Svjetskog prvenstva FIFA 2026., kako je navedeno u članku 10.5:

‘Ako je igrač ili član stručnog stožera isključen zbog izravnog ili neizravnog crvenog kartona (drugog žutog kartona), automatski će biti suspendiran za sljedeću utakmicu svoje reprezentacije. Osim toga, mogu biti izrečene i dodatne sankcije.’

Automatska priroda takve suspenzije također je izričito potvrđena u FIFA-inoj Okružnici br. 16 za Svjetsko prvenstvo 2026., koja je svim sudionicima dostavljena 12. svibnja 2026. godine.

Isto se pravilo ponavlja na svakom koordinacijskom sastanku prije utakmica Svjetskog prvenstva FIFA 2026., kao i u svim prezentacijama radionica organiziranih u sklopu natjecanja.

Kako bi zaštitio legitimna prava svih reprezentacija koje sudjeluju na natjecanju te očuvao temeljna načela fair-playa, kako na ovom Svjetskom prvenstvu tako i na budućim izdanjima turnira, Kraljevski belgijski nogometni savez razmatra sve moguće pravne opcije.”