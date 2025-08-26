Iz HNS-a komentirali Dalićevu odluku o nepozivanju Sučića: ‘Apsolutno je bespredmetno…’

Podijeli :

AP Photo/Ebrahim Noroozi via Guliver

Na puno je kritika i raznih reakcija izazvala odluka izbornika hrvatske nogometne reprezentacije Zlatka Dalića da ne pozove Luku Sučića nakon što je propustio utakmicu zbog sestrine svadbe.

Sve je sada komentirao i glavni tajnik HNS-a, Tomislav Svetina.

“Apsolutno je bespredmetno analizirati odluke izbornika Dalića, koji u njihovu donošenju ima potpunu autonomiju i podršku Saveza. Njegovi rezultati daju mu puni kredibilitet i autoritet da sam važe svoje odluke. Što se tiče konkretno Sučića, imidž hrvatske reprezentacije i njezin kult građen je godinama, a izbornik ga svojim načinom rada samo osnažuje. Izbornik uživa apsolutnu podršku Saveza, kao što ju je uživao i 2021. godine kada je Hrvatska eliminirana u osmini finala Eura. Tada je predsjednik Kustić čvrsto stao iza Dalića, a on nam je to uzvratio osvojivši broncu na SP-u u Kataru te osvojivši srebro u Ligi nacija”, poručio je o Dalićevoj odluci Svetina za Večernji.

POVEZANO FOTO / U Zagrebu osvanula poruka izborniku: ‘Svi volimo Hrvatsku, samo Dalić…’ Izborniče, Luka Sučić nije odabrao ‘krivu obitelj’

Komentirao je i raspuštanje Sudačke komisije.

“Odlučili smo razriješiti Sudačku komisiju i ona će biti bitno manja i bitno operativnija. Predsjednik Komisije Layec, koji je sada na dužnosti godinu dana, sada ima bolju sliku svih društvenih događanja i odnosa unutar hrvatskog nogometa. Ne treba sada govoriti o drastičnim rezovima u sudačkoj organizaciji. Savez, na čelu s Marijanom Kustićem, odlučio se ići u smjeru stranog povjerenika za suce. Pa smo tako u pretprošloj sezoni imali i neke strane suce; neki od njih bili su sjajni, a za neke od njih bili su komentari da su ispod razine naših. Iz Uefe su nas uvjeravali da zadržimo svoje suce. A opet, Layec je čovjek koji je radio u Francuskoj, Belgiji, na Cipru, bio međunarodni sudac, dakle zna upravljati sucima. Mi smo i očekivali da će nakon nekog vremena doći do smanjivanja Komisije. Sada će ona imati tri člana i vidjet ćemo kako će to izgledati.”

Otkrio je i osjećaju li oni u HNS-u pritisak Dinama i Hajduka.

“Dinamo i Hajduk klubovi su koji zaokupljaju najviše pažnje, imaju najviše navijača, pa sigurno imaju i izuzetnu ulogu, odgovornost i utjecaj unutar hrvatskog nogometa. Što se tiče Udruge prvoligaša, HNS je nije niti osnovao niti ugasio, ona je i osnovana i ugašena na temelju odluke prvoligaša. Unutar HNS-a nema nikakvih prijepora da – ako se klubovi dogovore i nađu zajednički jezik – Udruga opet bude osnovana.”