Ivušić se vratio nakon skoro pola godine pauze: U kadru je za utakmicu s Osijekom

Ante Roca / HNK Hajduk

Ivica Ivušić, 31-godišnji vratar Hajduka, nakon pet mjeseci izbivanja zbog problema s pubičnom kosti ponovno konkurira za nastup. U današnjoj utakmici protiv Osijeka bit će na klupi.

Na početku sezone bio je standardni prvi izbor među vratnicama, upisavši 18 nastupa, od čega je u osam utakmica sačuvao mrežu netaknutom. Posljednji put branio je 22. studenog 2025., u teškom porazu 5:0 protiv Rijeke na Rujevici. Nakon toga propustio je završnicu prvog dijela sezone i zimske pripreme, a sada se vraća uoči posljednjih kola, iako ostaje neizvjesno hoće li ponovno preuzeti mjesto od Tonija Silića.

Problemi s pubičnom kosti i preponama spadaju među zahtjevnije ozljede u nogometu jer su često posljedica dugotrajnog opterećenja i naglih pokreta. Takva stanja ponekad se rješavaju terapijama i mirovanjem, no u nekim slučajevima oporavak može potrajati mjesecima, što se ranije dogodilo i Bruni Petkoviću.

U nastojanju da ubrza oporavak i izbjegne operativni zahvat, Ivušić je potražio dodatne terapije u Beogradu, ali konzervativno liječenje nije donijelo željene rezultate. Na kraju su se on i klub odlučili za operaciju, svjesni da će zbog toga propustiti veći dio proljetnog dijela sezone.

U njegovom odsustvu priliku je dobio Silić, koji je i dalje prvi izbor na golu. Dugotrajna ozljeda udaljila je Ivušića i od kandidature za Svjetsko prvenstvo, no sada se, nakon višemjesečne pauze, vraća treninzima i postupno hvata formu, a uvrštavanje u sastav za susret s Osijekom prvi je korak prema potpunom povratku.