Ivanković odgovorio na pitanje ostaje li Perišić i iduće sezone u Hajduku

Trener Hajduka Jure Ivanković odradio je posljednji poljudski dvoboj. Slavio je Hajduk protiv Gorice 2:1.

“Kraj sezone, utakmica koja ništa ne znači u smislu ljestvice, ali lijepo je završiti sezonu pobjedom pred navijačima. Na kraju smo dobili podršku, ali i poruku. Nadam se da su svi razumjeli opomenu na kraju”, rekao je Ivanković.

Na pitanje je li razočaran što neće ostati na klupi odgovorio je:

“Niti malo.”

Kako mu se čini Jurak?

“Nisam pobornik da se donose projekcije nakon jedne utakmice, ali na dobrom je putu. Drago mi je zbog njega. Sve je zaslužio trudom i zalaganjem. Sve pohvale za njega.”

Ima li ambiciju da se jednom vrati na klupu Hajduka?

“Ovo je jedno veliko pozitivno iskustvo za mene. Kad se otvori situacija morate je iskoristiti. Što nosi budućnost, vidjet ćemo. Mlad sam trener, ispred mene je dug put.”

Je li zadovoljan izvedbom momčadi?

“Ovo je prvi put da smo negativnog rezultata okrenuli utakmicu u svoju korist. Ušli smo u utakmicu mlako i usporeno. Gol Gorice nas je probudio, na 2:1 smo mogli prelomiti utakmicu.”

Aplauzi za trojicu igrača, Perišić, Maloča i Melnjak…

“Ivanu je ovo bio prvi start na Poljudu. Odlučili smo mu dati traku, Krovinović je to podržao. To je bila dobra gesta. To što je Maloča dobio pljesak govori puno o njemu. Drago mi je i zbog Melnjaka, dobro je reagirao, mislim da će biti veliko pojačanje za narednu sezonu.”

Je li traka Perišiću znak da on ostaje i iduće sezone?

“Nismo razmišljali o tome, ali svi se nadamo se će biti još puno utakmica Perišića u Hajdukovom dresu.”

Što je sa Šarlijom i Diallom?

“Osjetili su zatezanje u mišiću.”

Nikola Kalinić?

“Ne znam, vidjet ćemo do kraja sezone.”

Dio igrača dobio je i zvižduke na predstavljanju?

“Nezahvalna je situacija. Navijači su sigurno bili ljuti i isfrustrirani. Navijači očekuju da i igrači preuzmu dio krivice. Svaki igrač ima svoj privatni život, donosi odluke i ne možemo mi to sve skupa iskontrolirati”, kazao je Ivanković.