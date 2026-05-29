Ivan Nevistić pred odlaskom iz Dinama, evo gdje bi trebao nastaviti karijeru

Ronald Gorsic CROPIX vis Guliver

Dinamov vratar Ivan Nevistić (27) vrlo je blizu odlaska s Maksimira i karijeru bi trebao nastaviti u Engleskoj.

Kako je prvi objavio Hrvoje Tironi s 24sata, 27-godišnji čuvar mreže nalazi se pred transferom u QPR, člana Championshipa.

A kako prenose Sportske novosti, Nevistić je već dogovorio osobne uvjete s engleskim klubom te bi trebao potpisati ugovor na tri ili četiri godine. QPR mu je predstavio projekt u kojem ga vidi kao prvog vratara, što je hrvatskom golmanu bio jedan od ključnih uvjeta za nastavak karijere.

Za realizaciju transfera preostaje još dogovor između klubova. Predstavnici QPR-a uskoro bi trebali doputovati u Zagreb kako bi zaključili pregovore, a odšteta bi se, prema dostupnim informacijama, mogla kretati između 500 tisuća i milijun eura.

Iako interes postoji i iz Poljske, Njemačke te Nizozemske, u ovom trenutku QPR je najozbiljniji kandidat za dovođenje Dinamova vratara.