Štimac o stanju u Hajduku: ‘Što je to točno Garcia posložio? Situacija s Livajom nije mali problem, to je ključni problem’

Podijeli :

AP Photo/Aijaz Rahi via Guliver

Bivši hrvatski reprezentativac i izbornik, danas trener mostarskog Zrinjskog, Igor Štimac ponovno je komentirao stanje u Hajduku.

Osvrnuo se na rad Gonzala Garcije i ulogu Marka Livaje, istaknuvši kako je upravo Livajin status najveći problem kluba. Ujedno je poručio da je, prema njegovu mišljenju, sve osim Livaje uglavnom rezultat marketinških poteza te je zamjerio klupskom vodstvu nedostatak stručnih rješenja.

Štimac: Već vidim tu radost roditelja i djece koji će igrati u 4. ligi za Hajduk

“Što je to točno Garcia posložio? Igrali su jedini koji su bili sposobni igrati. Situacija s Livajom nije mali problem, to je ključni problem. Klub mora biti zahvalan Marku. Prije svega, zato što je odlučio ostati u Hajduku, što je bilo fenomenalno za klub. Upravo je Marko Livaja najzaslužniji za euforiju koja je nastala”, rekao je Štimac za Sport nedjeljom pa dodao:

“Vi tako imate eksponat ako se cijeli klub zasniva na marketingu, jer potezi koji su se vukli nisu bili stručni, već marketinški. Povratak Subašića, Kalinića, Rakitića, Rebića… Sve je to marketing. Sa stajališta struke, njihova učinkovitost ne postoji. Jedina iznimka je Marko Livaja.”