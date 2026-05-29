Beljo sada vrijedi čak 12 milijuna eura, a brutalno porasla vrijednost i Stojkoviću

Podijeli :

Stanusic via Guliver

Transfermarkt je ažurirao cijene igrača, a veliki skok doživjele su vrijednosti igrača Dinama.

Napadač Dinama, Dion Drena Beljo, koji je sezonu završio s čak 38 golova, u prosincu je vrijedio četiri milijuna eura, a toliko ga je Dinamo ljetos i platio.

POVEZANO Štimac: Ja bih volio da na SP idu Beljo i Stojković, a priželjkivao sam da Dalić još jednog igrača stavi na popis

Sada se prema novom izračunu Transfermarkta, cijena Belji utrostručila te danas vrijedi čak 12 milijuna eura.

Slično je i s veznjakom Dinama, Lukom Stojkovićem. On je u prosincu vrijedio tri, a sad vrijedi čak sedam milijuna eura.

Najveći dobitnik je španjolski stoper Sergi Dominguez kojem je vrijednost u prosincu iznosila 2,5 milijuna, a danas vrijedi devet milijuna eura.