Beljo sada vrijedi čak 12 milijuna eura, a brutalno porasla vrijednost i Stojkoviću

Transfermarkt je ažurirao cijene igrača, a veliki skok doživjele su vrijednosti igrača Dinama.
Napadač Dinama, Dion Drena Beljo, koji je sezonu završio s čak 38 golova, u prosincu je vrijedio četiri milijuna eura, a toliko ga je Dinamo ljetos i platio.
Sada se prema novom izračunu Transfermarkta, cijena Belji utrostručila te danas vrijedi čak 12 milijuna eura.
Slično je i s veznjakom Dinama, Lukom Stojkovićem. On je u prosincu vrijedio tri, a sad vrijedi čak sedam milijuna eura.
Najveći dobitnik je španjolski stoper Sergi Dominguez kojem je vrijednost u prosincu iznosila 2,5 milijuna, a danas vrijedi devet milijuna eura.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!