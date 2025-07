Istra zabranila treneru i sportskom direktoru izjave za medije

Nakon toga, novinari su obaviješteni da ni trener ni sportski direktor neće smjeti davati izjave tijekom trajanja prijelaznog roka, što je u neskladu s imidžem otvorenosti koji Istra pokušava graditi kroz komunikaciju na društvenim mrežama i putem medija.

Na kraju, članak završava osobnim komentarom novinara Roberta Cara iz Novog lista, koji dodatno ističe nelogičnosti i upitnu komunikacijsku strategiju kluba.

“Kad su tek postali većinski vlasnici, bili su Baski izrazito nepovjerljivi, zatvoreni do boli. S vremenom su pustiti uzde vidjevši da u Istri ne grizemo. Neke sulude ideje su ostale. Poput te da trener ne smije davati izjave kako bi se fokusirao na pripreme.

Medijski pritisak? Budimo ozbiljni, klub na dnevnoj bazi prate tri medija, a na trećini konferenciji za medije tijekom sezone prisutan bude samo jedan novinar. Iz našeg lista. Ovo konstantno zatvaranje, konstantna upozorenja svim klupskim djelatnicima da ne smiju ni slučajno davati izjave bez prethodne dozvole podsjećaju na nekadašnje sportaše država ‘iza željezne zavjese’.

Poput bivšeg DDR-a. Svatko se boji da će ga netko vidjeti ako samo pozdravi. Čemu sve to? Posebno sad kad je klub dosegnuo najvišu razinu u povijesti, kad navijača željnih novosti ima kao nikad do sad. Nepotrebno i žalosno. Pravila igre su u redu, da se traži dozvola za intervju. To je normalno u svim klubovima, ali staviti treneru brnjicu, to je žalosno.”