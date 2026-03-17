Istra predstavila dvojicu novih igrača, jedan je sa samo 16 godina debitirao za reprezentaciju koja će biti na SP-u

Foto: NK Istra 1961

Istra 1961 predstavila je danas na konferenciji za medije dvojicu novih igrača. Riječ je o Ebou Sami, koji je potpisao ugovor do 2030. godine, te Allenu Obandu, koji u Pulu dolazi na posudbu iz Inter Miamija do kraja sezone. Nove igrače javnosti je predstavio sportski direktor Saša Bjelanović.

Bjelanović je pojasnio da se na realizaciju transfera čekalo zbog administrativnih pitanja, poput viza, nakon čega je detaljnije opisao oba igrača.

“Sama je jako mlad igrač, tek mu je 18 godina. Dvije je godine mlađi nego što je Fago bio kad je dolazio. Ne stavljamo pred njega veliki pritisak, treba se priviknuti na novo okruženje.

Ima golem potencijal, izuzetno je brz i prodoran, okomit igrač koji nam u napadu može dati više opcija. Dugoročno računamo na njega i polako ćemo ga uvoditi. Uvjeren sam da će s vremenom pokazati sav svoj potencijal”, rekao je Bjelanović.

Govoreći o Obandu, istaknuo je njegov međunarodni ugled i potencijal.

“Što se tiče Allena Obanda, on je na međunarodnoj skautskoj mreži jako poznat i mnogi klubovi znaju za njega. Nedavno je ostvario velik transfer iz matičnog kluba u Inter Miami, a kod nas je na posudbi do kraja sezone. Riječ je o centralnom napadaču izuzetno jake tjelesne građe, koji je već sa 16 godina debitirao za A reprezentaciju Ekvadora.

Igrao je za sve mlađe selekcije, a prošle godine nastupao je za Inter Miami sa svim zvijezdama koje tamo igraju. Sigurno nam može biti od koristi. Obojica će treneru dati širok izbor u napadu jer su to igrači koji, kad su u punoj snazi i kondiciji, mogu činiti razliku”, zaključio je.

Prisutnim medijima obratili su se i novi članovi momčadi. “Osjećam se vrlo počašćeno što sam se pridružio klubu i jako sam uzbuđen zbog ove prilike. Ništa ne bi bilo moguće bez gospodina Bjelanovića i mog agenta, stoga im se posebno zahvaljujem.

U mojoj profesionalnoj karijeri, ovo je prvi put da sam napustio matični klub. Osjećam se jako dobro, dečki i cijeli stožer su me impresionirali i lijepo me dočekali. Gledao sam utakmicu u Rijeci i osjećaj je bio odličan. Nadam se da ću pomoći ekipi i zabiti što više golova”, poručio je Ebou Sama.

Slično razmišlja i njegov suigrač Allen Obando.

“Drago mi je što sam u Istri i zahvaljujem na ovoj prilici. Već sam odradio nekoliko treninga i mogu reći da je način rada malo drugačiji od onoga na što sam navikao, ali jako mi se sviđa intenzitet. Kao svoje prednosti na terenu istaknuo bih zračne duele i vjerujem da mogu puno pomoći ekipi u ofenzivnom dijelu”, rekao je Obando.