Isključeni švicarski napadač: ‘Na kraju svi govore o sucu umjesto o nogometu’

Podijeli :

Marco Steinbrenner/DeFodi Images via Guliver

Nogometna reprezentacija Argentine posljednji je polufinalist ovogodišnjeg Svjetskog prvenstva nakon što je u četvrtfinalu u Kansas Cityju svladala Švicarsku 3:1 nakon produžetka.

Branitelja naslova u vodstvo je doveo Alexis Mac Allister (10), na 1:1 poravnao je Dan Ndoye (67) da bi za prolazak Argentine zabio Julian Alvarez (112). Konačni rezultat postavio je Lautaro Martinez (120+1).

POVEZANO Argentina u produžecila slomila Švicarsku i izborila polufinale SP-a, pogledajte golove Švicarski izbornik: To pravilo nema veze s nogometom, a mi smo zbog njega kažnjeni

U 67. minuti intervencijom VAR-a je isključen švicarski napadač Breel Embolo. Naime, Embolo je pao blizu sredine terena uz aut liniju, sudac Pinheiro je označio slobodan udarac za Švicarsku te je dao žuti karton argentinskom igraču Paredesu. No, tada se javio VAR jer se na snimci vidi kako nije bilo kontakta između Embola i Paredesa pa je Pinheiro poništio žuti karton Argentincu, ali ga i dodijelio Švicarcu zbog simuliranja iako takvo što nema nikakvog smisla s obzirom na mjesto na terenu. Kako je Embolo već imao žuti karton iz prvog poluvremena, Pinheiro mu je nakon drugog žutog pokazao i isključujući crveni karton.

Breel Embolo oglasio se nakon kontroverznog isključenja koje je obilježilo četvrtfinale Svjetskog prvenstva između Argentine i Švicarske.

“Pogledao sam snimku ponovno i još uvijek ne mogu razumjeti što se dogodilo. Kažu da sam simulirao i da sam zaslužio drugi žuti karton, ali cijela situacija nastala je samo zato što je sudac prvo donio pogrešnu odluku kada je pokazao karton Paredesu”, rekao je Embolo.

“Da je sudac samo dosudio prekršaj bez žutog kartona, VAR se uopće ne bi uključio jer to nije situacija koja se može pregledavati. Najviše me frustrira što sam isključen zbog niza odluka koje nisu trebale ni postojati”, dodao je Embolo.

Embolo je priznao da prihvaća odgovornost kada pogriješi, ali smatra da bi isti standard morao vrijediti i za službene osobe.

“U četvrtfinalu Svjetskog prvenstva jedna odluka mijenja sve. Moji suigrači morali su završiti utakmicu s desetoricom, plan igre je uništen, a na kraju svi govore o sucu umjesto o nogometu”, kaže Embolo.

Posebno je kritizirao način na koji je primijenjena tehnologija.

“Uvijek sam podržavao tehnologiju kada služi uklanjanju jasnih pogrešaka, ali danas se činilo kao da pravila rade protiv duha igre. Navijači žele da bolja momčad pobijedi na terenu. Danas ne osjećam da se to dogodilo”, zaključio je Embolo.