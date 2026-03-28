Ipak preokret oko Bennacera, nije još kraj za njega u Dinamu?!

Alen Szabo / GNK Dinamo

Čini se da je situacija bolja nego što se činilo na prvu.

Nakon što je propustio reprezentativnu akciju Alžira kako bi se što bolje pripremio za završnicu sezone u Dinamu, Ismael Bennacer se ponovno ozlijedio na treningu.

Prve su vijesti s Maksimira govorile čak o mogućem problemu s kolateralnim ligamentom i novoj stanci od četiri do pet tjedana. No, čini se da ipak nije tako.

Nakon pregleda i dodatnih procjena iz Maksimira stižu znatno optimističnije vijesti – Bennacerova nova ozljeda navodno nije ozbiljnije prirode i postoji realna mogućnost da se vrlo brzo vrati u konkurenciju za sastav, doznaju Sportske novosti.

Dinamo čak računa da bi mogao biti u momčadi već za sljedeće kolo HNL-a protiv Osijeka na Maksimiru (subota, 4. travnja, 15 sati).