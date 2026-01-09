Inter zainteresiran za Robinhovog sina (18)

Milanski Inter zainteresiran je za 18-godišnjeg krilnog napadača Santosa Robinha Juniora, sina bivšeg brazilskog reprezentativca Robinha, koji je tijekom karijere igrao za AC Milan, Manchester City i Real Madrid, objavili su talijanski mediji.

Iako Inter nije dao nikakvu službenu ponudu Santosu, mediji navode da je spreman potrošiti 22 milijuna eura za angažman Robinha Juniora , koji je tijekom božićnih blagdana bio u Italiji , te je posjetio trening centar Intera.

Mladi brazilski nogometaš tek je prošle godine upao u prvu momčad Santosa. Upisao je 15 nastupa, ali samo je jednom bio u početnoj postavi. Robinhova želja je ostati u Brazilu još barem godinu dana, jer je svjestan da mora igrački napredovati prije dolaska u Europu.

Njegov otac je odigrao 100 utakmica za brazilsku reprezentaciju postigavši 28 pogodaka.