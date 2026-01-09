Barcelona ga dovela za 2,5 milijuna, sad će ga prodati Liverpoolu za 50?

Podijeli :

REUTERS/Vincent West via Guliver

Čini se da se Liverpool sprema i na razdoblje bez Mohameda Salaha.

Liverpool uvelike traži zamjenu za Salaha. Sada se pojavila vijest da je odabir pao na Šveđanina Roonyja Bardghjija, mladog krilnog igrača Barcelone i jednog od najvećih talenata u današnje vrijeme.

Liverpool je navodno spremio ponudu od 50 milijuna eura, a ona bi trebala biti poslana na adresu Katalonaca na kraju sezone. Roony je prošlog ljeta stigao iz Kopenhagena u Barcelonu za 2,5 milijuna eura.

Jasno je da u Barceloni nema mjesta pored Lamine Yamala i uvijek bi bio rezerva, a sigurno da ne želi svoje najbolje godine karijere provesti na klupi. Prema Transfermarktu vrijedi 10 milijuna eura.