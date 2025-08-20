Inter kupio mladog Hajdukovog talenta

Podijeli :

Luka Kolanovic via Guliver

Već se neko vrijeme pričalo o prelasku 16-godišnjaka Duje Slatine u Inter Milan, a iako je bilo nekih problema oko transfera, sada se kompletirao njegov prelazak u Italiju.

Duje Slatina je po vokaciji desni bek, a svoju mladu karijeru počeo je u Trogiru 1923. 2020. je prešao u Hajduk, a sada je dogovorio najveći transfer i prelazak u finalista Lige prvaka.

Ova priča pojavila se u svibnju, a iznos transfera još nije poznat.

Slatina je inače nastupao i za mlade reprezentacije Hrvatske. Za U-16 ekipu je zaigrao pet puta te još nema niti jedan poraz dok je na terenu.