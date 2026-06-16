Instagram zvijezda Svjetskog prvenstva ima novi klub: Seli na drugi kraj svijeta

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Novi Zeland je u ranu zoru po hrvatskom vremenu u utorak završio svoj prvi susret na Svjetskom prvenstvu u Sjevernoj Americi. U Los Angelesu su s 2:2 remizirali s reprezentacijom Irana te su nastavili svoj niz bez poraza na Mundijalu koji je počeo još 2010. godine kada su upisali tri remija u skupini.

Ipak, nisu uspjeli upisati svoju prvu pobjedu u povijesti pa će tako u sljedeća dva kola morati tražiti takav uspjeh. U tome će im pokušati pomoći desni bek Tim Payne koji je uoči Svjetskog prvenstva postao prava zvijezda na društvenim mrežama.

Naime, argentinski influencer Valen Scarsini tražio je najmanje popularnog nogometaša i izbor je pao na nogometaša novozelandskog Wellington Phoenixa koji je tada imao oko pet tisuća pratitelja. Utjecaj Argentinca bio je toliki da je Payne sada došao do 5,8 milijuna pratitelja.

Postao je popularan i u nogometnim krugovima pa je u utorak dogovorio sve oko prelaska u paragvajskog velikana Olimpiju iz Asunciona. Taj klub ima čak 48 naslova u ligi te je najsupješniji klub iz Paragvaja.

Trenutačno se nalaze na prvoj poziciji Copa de Primere i dobro guraju u kontinentalnom natjecanju gdje su prvim mjestom u skupini izborili osminu finala Copa Sudamericane, tamošnjeg pandana Europskoj ligi.