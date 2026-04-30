Infantino sve bliže novom mandatu na čelu FIFA-e: Ima podršku tri kontinentalne federacije

Afrička nogometna konfederacija (CAF) i Azijska nogometna konfederacija (AFC) u četvrtak su objavile svoju podršku ponovnom izboru Giannija Infantina, čiji mandat na čelu Međunarodne nogometne federacije (FIFA) završava 2027. godine.

„Afrička nogometna konfederacija (CAF) održala je sastanak u Vancouveru u Kanadi uoči 76. kongresa FIFA-e. Na ovom sastanku, članice CAF-a jednoglasno su odlučile podržati ponovni izbor Giannija Infantina za predsjednika FIFA-e za mandat 2027.-2031.“, navodi se u priopćenju za javnost CAF-a.

Azija je ubrzo nakon toga slijedila taj primjer.

„FIFA je u najboljoj poziciji ikad i nudimo našu kontinuiranu i punu podršku Infantinu kao kandidatu za predsjednika FIFA-e za mandat 2027.-2031., baš kao što su ga AFC i azijski nogomet oduvijek podržavali od njegovog izbora 2016. godine“, rekao je predsjednik AFC-a šeik Salman bin Ebrahim Al Khalifa.

Izabran prvi put 2016., a zatim ponovno izabran 2019. i 2023., talijansko-švicarski predsjednik Gianni Infantino (56) još nije službeno objavio svoju kandidaturu za reizbor.

Prema statutu FIFA-e, čelnik upravnog tijela ne može služiti više od tri mandata. No, na izbornom kongresu 2023. u Kigaliju, službeno je priznato da započinje svoj drugi mandat. Njegov prvi mandat, koji je započeo 2016. nakon pada njegovog prethodnika Seppa Blattera usred optužbi za korupciju, smatran je “nepotpunim” i stoga se nije uračunavao u ograničenje mandata.

Očekuje se da će mjesto i datum održavanja 77. kongresa FIFA-e, tijekom kojeg će 211 zemalja članica izabrati sljedećeg predsjednika 2027., biti objavljeni na kongresu koji se održava u Vancouveru.

Podrška 54 članice Konfederacije afričkog nogometa (CAF) i 47 članica Afričkog nogometnog saveza (AFC) dolazi odmah nakon podrške Južnoameričke nogometne konfederacije (CONMEBOL), koja ima 10 zemalja članica.

Infantinovo predsjedništvo suočilo se s brojnim kontroverzama, posebno posljednjih mjeseci zbog njegovih bliskih veza s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, kojem je dodijelio prvu FIFA-inu nagradu za mir.

Predsjednik FIFA-e također se suočio s kritikama zbog proširenja Svjetskog prvenstva s 32 na 48 momčadi, počevši od izdanja 2026. u Sjedinjenim Državama, Meksiku i Kanadi (11. lipnja – 19. srpnja). Međutim, njegov prijedlog da se Svjetsko prvenstvo održava svake dvije godine umjesto svake četiri nije prošao.

Infantino se, s druge strane, može pohvaliti značajnim povećanjem prihoda FIFA-e, procijenjenih na 13 milijardi dolara na kraju četverogodišnjeg ciklusa koji će se zaključiti nakon Svjetskog prvenstva 2026. godine.

Za ciklus 2027.-2030., FIFA se također obvezala raspodijeliti otprilike 2.7 milijardi dolara svojim članicama, osam puta više nego prije deset godina, putem svog programa FIFA Forward.