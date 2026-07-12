Infantino govorio o proširenju SP-a na 64 reprezentacije: ‘Mundijal organiziramo za cijeli svijet, ne samo za Europu i J. Ameriku’

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AP Photo/Eduardo Verdugo via Guliver

O potencijalnom proširenju Svjetskog prvenstva raspravljat će se nakon ovog turnira, kazao je predsjednik FIFA-e Gianni Infantino u razgovoru za švicarsku televizijsku kuću Blue Sport.

Na Svjetskom prvenstvu u SAD, Kanadi i Meksiku prvi put sudjeluje 48 reprezentacija, a već se nagađa o mogućem širenju na čak 64 reprezentacije.

“To su sve pitanja koja ćemo ispitati nakon ⁠Svjetskog prvenstva. Mislim da je važno da kada želite organizirati Svjetsko prvenstvo, to učinite za cijeli svijet, ne samo za Europu i Južnu Ameriku, već zapravo za cijeli svijet. Svakoj naciji trebalo bi biti dopušteno sanjati o sudjelovanju na Svjetskom prvenstvu. Možete vidjeti da je kvaliteta momčadi izuzetno visoka i da je sve veća i veća diljem svijeta,” kazao je 56-godišnji Švicarac.

Infantino je bio veliki zagovornik širenja SP-a na 48 ekipa.

“Ako ne date manjim zemljama priliku da sudjeluju na Svjetskom prvenstvu, nedostajat će im poticaj za daljnje poboljšanje. Svaka momčad igrala je na visokoj razini. Reprezentacije sa svih kontinenata postigle su golove i osvojile barem jedan bod. Devet od 10 afričkih momčadi stiglo je do nokaut faze. Na prošlom Svjetskom prvenstvu bilo je samo pet ekipa iz Afrike. To samo pokazuje koliko je važno uključiti sve momčadi, dati im ovu priliku za sudjelovanje,” dodao je.

Sljedeće SP 2030. godine zajednički će organizirati Maroko, Portugal i Španjolska, a turnir 2034. bit će u Saudijskoj Arabiji.

Infantino, koji rijetko daje intervjue za medije i ograničio je broj formalnih konferencija za novinare, priznao je da se uvođenje pauza za hidrataciju tijekom svakog poluvremena, što su mnogi vidjeli kao ciničan pokušaj da se televizijskim partnerima pomogne da ostvare više prihoda od oglašavanja, pokazalo kontroverznim.

“Ovo je tema koja izaziva mnogo rasprava. Uostalom, ne želimo da sve bude savršeno, Volimo svima dati nešto s čime se ne slažu… ne, šalu na stranu. Prošle godine, tijekom Svjetskog klupskog prvenstva u SAD-u, bilo je pauza za hlađenje kad god je bilo jako vruće. Ovi kratki prekidi dogodili su se u oko 60% utakmica, ali ne i u ostalih 40% jer temperatura nije bila tako visoka. Bilo je mnogo pritužbi, jer se smatralo da bi se sve momčadi trebale suočiti s istim uvjetima,” rekao je.

Također je branio visoke cijene ulaznica na Svjetskom prvenstvu rekavši: “Stadioni su puni, iskorištenost kapaciteta je 99,7% i vjerojatno će do kraja dosegnuti 99,9%.”

“Stručnjaci su odredili cijene ulaznica prije turnira. Naši stručnjaci su radili na tome i rekli nam: ‘Ovo su cijene s kojima se možete složiti’. Sada vidimo dokaz, cijene za koje su neki ljudi tvrdili da su previsoke preprodaju se na sekundarnom tržištu – što je ovdje savršeno legalno – za četiri ili pet puta veću cijenu od originalne.”

Infantino je rekao da očekuje da će FIFA od 39-dnevnog Svjetskog prvenstva ostvariti ukupno 13 do 14 milijardi švicarskih franaka (16.08 do 17,32 milijarde dolara).

“To je sasvim zadovoljavajuće,” rekao je.