Igrao je za Njemačku, odbio poziv Srbije, a sada planira obući dres BiH?

Riječ je o svestranom igraču koji može pokrivati više pozicija, od zadnjeg i središnjeg veznog do stopera. Iako sa Stuttgartom ima ugovor do 2028. godine, interes za njegove usluge je velik. Među klubovima koji su ga pratili spominju se Hoffenheim i RB Salzburg, a navodno i Manchester City.

Najrealnija opcija trenutačno je njegov odlazak u Salzburg već ovoga ljeta, uz odštetu od četiri milijuna eura. U posao bi, prema pisanju medija, trebala biti uključena i klauzula prema kojoj bi ga Stuttgart mogao vratiti za 12 milijuna eura, po modelu sličnom onome koji je Bayer Leverkusen koristio u slučaju Kerima Alajbegovića.

Ćatović je dosad nastupao za njemačku U-19 reprezentaciju. Poziv Srbije navodno je odbio, dok na poziv Bosne i Hercegovine još nije dao konačan odgovor. Prema neslužbenim informacijama, sve su veće šanse da će prihvatiti upravo reprezentaciju BiH.

Isti izvori navode da bi mogao predstavljati značajno pojačanje za Bosnu i Hercegovinu uoči Svjetskog prvenstva. Očekuje se da bi FIFA u svibnju mogla odobriti pojedinim igračima promjenu sportskog državljanstva, a među njima bi se mogao naći i mladi član Stuttgarta.

U Nogometnom savezu BiH navodno ga vide kao važnog igrača i za sadašnjost i za budućnost, no za konačnu potvrdu ipak će trebati pričekati još neko vrijeme.