Igrač Milana oduševljen Modrićem: Od prvog trena kod njega se osjeća nešto drugačije

xAlexanderxCanillas/SPPx via Guliver

Belgijski reprezentativac i krilni igrač Milana Alexis Saelemaekers (26) impresioniran je igračkim vještinama koja Luka Modrić pokazuje u dresu "Rossonera".

“Od prvog treninga, on je igrač kod kojeg stvarno osjećate nešto drugačije i stvarno smo sretni što ga imamo,” kazao je Belgijanac za The Italian Football Podcast.

“Nadamo se da će s nama raditi dobre stvari i pomoći ćemo mu koliko god možemo da zablista na terenu,” dodao je.

Saelemaekers je oduševljen i igrama koje pruža Rafael Leao kojeg je novi trener Max Allegri prebacio s krila na poziciju središnjeg napadača.

“Trener mora odlučiti koja mu je najbolja pozicija, ali mislim da je igrao nevjerojatno na toj poziciji u predsezoni, u svakoj utakmici koju je odigrao,” dodao je Saelemaekers.