Igrač Gorice komentirao Rebića: ‘Nisam se posebno pripremao za njega, nije to onaj sjajni Ante’

Foto: hajduk.hr / Robert Matić

Žan Trontelj (26), desni bek ukrajinske Zorje koji ove sezone nastupa za Goricu na posudbi, igra vrlo zapaženo u SHNL-u. Posebno se istaknuo u prošlom kolu kada je Gorica slavila protiv Hajduka 1:0, a Trontelj je odradio odličan posao u duelima s Antom Rebićem.

“Na kraju dana, nije bitno osvojimo li tri boda protiv Hajduka, Istre ili Vukovara, najbitnije je da osigurama ostanak. Naravno, pobjede protiv Hajduka i Dinama su najslađe jer čak i kada igramo kod kuće većina navijača je za njih. Nisam se pripremao posebno za Rebića. Nije to onaj sjajni Ante koji je igrao u Milanu”, objasnio je slovenski bek za Nogomaniju.

Njegove riječi djeluju utemeljeno jer Rebić (32) nakon dolaska u Hajduk iz Leccea kao slobodan igrač ne pruža partije na razini očekivanja. U 19 nastupa zabio je tri gola i upisao tri asistencije, ali je u posljednje dvije utakmice bio najslabije ocijenjeni igrač Hajduka prema Sofascoreu. Protiv Gorice je dobio ocjenu 6.0, a protiv Slaven Belupa 6.4.

Trontelj se osvrnuo i na rad trenera Gorice: “Mario Carević je prvi trener čiji stil igre mi stvarno odgovara. S njime mogu pokazati sve svoje vrline. Zna točno što želi i radi to sjajno. Naravno, nekada moramo biti pragmatični jer igramo protiv momčadi koje su bolje od nas, ali to što mu se nije problem prilagoditi ga također uzdiže.”

Usporedio je i hrvatsko prvenstvo s ukrajinskim: “Ne bih rekao da je prosječna ukrajinska momčad bolja od prosječne hrvatske. Šahtar i Dinamo Kijev su u razini Dinama, a ostalo je tu negdje. Momčadi s lošijim budžetom to nadoknade fizičkim karakteristikama.”

Dobre igre u dresu Gorice nisu prošle nezapaženo. Prema pisanju portala Zaryalg.com, Dinamo je Zorji poslao ponudu od 2,5 milijuna eura za slovenskog braniča. Taj iznos znatno premašuje Tronteljevu procijenjenu vrijednost na Transfermarktu, koja iznosi 800 tisuća eura. Navodi se kako je ponuda već stigla u ukrajinski klub, a sada se čeka njihov odgovor.

Trontelj je ove sezone upisao 20 nastupa za Goricu, pritom postigao jedan pogodak i dodao tri asistencije, što ga je stavilo pod povećalo Dinamovih skauta. Njegov matični klub Zorja trenutačno drži osmo mjesto u ukrajinskom prvenstvu s 23 boda nakon 16 kola, a rasplet oko mogućeg transfera trebao bi biti poznat uskoro, s obzirom na to da prijelazni rok u Hrvatskoj traje do 17. veljače.