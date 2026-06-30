Ibrahimović oštar: ‘Za ovaj poraz je kriv isključivo izbornik! Ja ovu reprezentaciju ne prepoznajem’

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xMarcoxCanonierox via Guliver

Reprezentacija Nizozemske završila je nastup na Svjetskom prvenstvu mnogo ranije nego što se očekivalo.

Oranje je u šesnaestini finala poraženo od Maroka nakon lošijeg izvođenja jedanaesteraca, a poslije utakmice uslijedile su oštre kritike na račun izbornika Ronalda Koemana.

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Među najglasnijima bio je legendarni Zlatan Ibrahimović, koji je kao stručni komentator FOX Sportsa poručio da odgovornost za eliminaciju snosi upravo nizozemski izbornik.

Nizozemska je povela u 72. minuti golom Codyja Gakpa, ali je Issa Diop u prvoj minuti sudačke nadoknade donio Maroku izjednačenje i odveo utakmicu u produžetke. Kako ni nakon dodatnih 30 minuta nije bilo pobjednika, uslijedilo je izvođenje jedanaesteraca.

U dramatičnoj penal-seriji Maroko je bio uspješniji i slavio rezultatom 3:2, čime je izborio plasman u osminu finala, gdje ga očekuje dvoboj protiv Kanade. Nakon utakmice Ibrahimović nije štedio riječi kada je govorio o igri Nizozemske.

“Za ovaj poraz kriv je Koeman. Ja ovu nizozemsku momčad ne prepoznajem. Izgubila je identitet, ovo nije nizozemski. To me naljutilo”, rekao je Ibrahimović u studiju FOX Sportsa.

Njegova izjava brzo je izazvala brojne reakcije u nizozemskoj javnosti, posebno zbog činjenice da je Oranje na prvenstvo stigao s velikim ambicijama, ali je natjecanje završio već u prvoj nokaut utakmici.