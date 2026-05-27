Ibrahimović o Modriću: ‘On je vođa, ali nije glasan i ne govori puno’

Podijeli :

AP Photo/Antonio Calanni via Guliver

U razgovoru s legendarnim NFL igračem Tomom Bradyjem, sedmerostrukim osvajačem Super Bowla, Zlatan Ibrahimović pričao je i o Luki Modriću.

Kako prenosi Football Italia, Ibrahimović je istaknuo da postoje različite vrste lidera, a Modrića je opisao kao tihog vođu koji ne mora puno govoriti da bi imao utjecaj na suigrače.

“Vjerujem da ili jesi vođa ili nisi. A onda možemo biti vođe na različite načine. Na primjer, imamo Modrića u Milanu. On je vođa, ali nije glasan, ne govori puno. On je vođa na terenu, tamo vodi momčad svojom kvalitetom i sposobnošću.”

Komentirao je i pritisak javnosti u Italiji.

“U Italiji nogomet nije samo navijanje, to je religija. Kad igraš za Milan, Juventus ili Inter, navijači osjećaju da je klub njihov život. Kad pobjeđuješ, svi te slave, ali kad stvari krenu loše, moraš biti mentalno jak.”