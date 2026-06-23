Ibrahimović: Modrić ne igra nogomet, on je nogomet

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Bahho Kara via Guliver

Thierry Henry i Zlatan Ibrahimović u studiju američkog Foxa biranim su riječima govorili o hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji.

Francuska legenda prisjetila se bronce Vatrenih 1998.:

“Sjetite se Hrvatske, zamalo su nas nokautirali na Svjetskom prvenstvu 1998. godine u polufinalu. Imali su sjajnog strijelca Davora Šukera. Tada su osvojili broncu, poslije toga i srebro u Rusiji, pa i broncu u Kataru. A ta Hrvatska ima samo 3,9 milijuna stanovnika. Ponosni su i hrabri, s njima nikad nije lako igrati”, rekao je Henry.

Zlatan Ibrahimović imao je samo riječi hvale za Luku Modrića:

“Luka Modrić ne igra nogomet, on je nogomet. Pokazao je u Milanu da je nogometni maestro. Drugačije se kreće, drugačije igra s loptom, drugačije razmišlja, prava je legenda nogometa. Sve je to dokazao i na posljednja dva svjetska prvenstva”, izjavio je Zlatan.