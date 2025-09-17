I večeras spektakl u Ligi prvaka: Debi Oršićevog Pafosa, ali i direktan okršaj Hrvata

Podijeli :

Šest utakmica Lige prvaka na rasporedu su večeras, a dva istinska spektakla očekuju nas u Liverpoolu i Munchenu.

Momčad Arnea Slota želi popraviti dojam od prošle sezone, kada su ispali u osmini finala od kasnije prvaka PSG-a. Iako su bili prvi nakon ligaškog dijela natjecanja.

Susret protiv Atletico Madrida na Anfieldu zakazan je za 21 sat.

Još jedan spektakl očekuje nas Munchenu, gdje u istom terminu Bayern će biti domaćin Chelseaju.

Dvije utakmice također od 21 sat gledat ćemo u Amsterdamu i Parizu, a sastaju se Ajax – Inter i PSG – Atalanta.

Mislav Oršić i njegov Pafos debitiraju u Ligi prvaka, a hrvatske reprezentativce gledamo u direktnom okršaju, Josip Šutalo na strani Ajaxa, a Petar Sučić u sastavu Intera.

Dvije utakmice su u ranijem terminu od 18.45 sati, to su: Olympiacos – Pafos i Slavia Prag – Bodo/Glimt.