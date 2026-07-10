I to smo dočekali: Španjolska je tek u četvrtfinalu primila prvi gol na SP-u

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Nogometaši Belgije ekspresno su se vratili iz zaostatka.

U četvrtfinalu Svjetskog nogometnog prvenstva sastaju se Belgija i Španjolska.

Nakon prilično siromašnih uvodnih pola sata, Španjolska je postigla gol u 30. minuti iz prve ozbiljne prilike. Loptu je na desnom krilu dobio Lamine Yamal te odigrao u kazneni prostor na Danija Olma. Bivši igrač Dinama je snažno pucao, no Courtois je obranio. Ipak, odbijenu loptu pospremio je u mrežu Fabian Ruiz.

Ipak, Belgija se probudila nakon postignutog gola. U 41. minuti odigrali su sjajnu akciju. Povezali su nekoliko brzih dodavanja na desnoj strani, a Castagne je sjajno centrirao na De Ketelaerea koji je glavom svladao Unaija Simona.

Ovaj pogodak će se posebno pamtiti jer je riječ o prvom pogotku kojeg je Španjolska primila na ovom Mundijalu. Zatresti španjolsku mrežu nije moglo pet reprezentacija s kojima se Furija prethodno suočila. Gol im nisu uspjeli postići Zelenortski Otoci, Saudijska Arabija, Urugvaj, Austrija i Portugal.