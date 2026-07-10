Veliki hendikep za Švicarsku: Jedan od najboljih igrača neće zaigrati protiv Argentine

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(AP Photo/Abbie Parr) via Guliver Image

Švicarska nogometna reprezentacija bit će oslabljena protiv Argentine, u četvrtfinalnom ogledu Svjetskog prvenstva, jer se od ozljede još uvijek nije oporavio 20-godišnji Johan Manzambi.

Na treningu je Manzambi ozlijedio koljeno, a ozljeda je još uvijek dovoljno jaka da mu priječi povratak na terene. Zbog toga je propustio i utakmicu osmine finala protiv Kolumbije u kojoj su Švicarci slavili s 4-3 nakon jedanaesteraca. Dvoboj protiv Argentine igra se u Kansas Cityju, u noći sa subote na nedjelju, u 3 sata po srednjeeuropskom vremenu.

„Nažalost, još uvijek ne možemo računati na Manzambija i bit će to hendikep za nas“, rekao je u najavi utakmice protiv Argentine švicarski izbornik Murat Yakin.

S tri pogotka i dvije asistencije Manzambi je unatoč jednoj utakmici manje najučinkovitiji švicarski reprezentativac na prvenstvu.

U karijeri je odigrao 16 utakmica za Švicarsku te je postigao šest pogodaka.