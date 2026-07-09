Francuska slavila 2:0 protiv Maroka! Pogledajte golčinu Mbappea i majstoriju Dembelea

Prvi polufinalisti Svjetskog nogometnog prvenstva su igrači Francuske koji su u Bostonu, u četvrtfinalnom ogledu, nadigrali i svladali Maroko s 2-0 (0-0) u reprizi polufinala s prošlog prvenstva.

Marokanci su se uspješno branili sat vremena, ali je tada Kylian Mbappe postigao pogodak za 1-0, dok je samo šest minuta kasnije već bilo 2-0 nakon gola Ousmanea Dembelea. Drugi put u nizu su Francuzi nadjačali Maroko na svjetskim prvenstvima jer su prije četiri godine dobili polufinalni meč protiv ovog suparnika, također s 2-0.

Mbappe je stigao do osmog gola na ovom SP-u te je na vrhu ljestvice strijelaca izjednačen s Lionelom Messijem. Kada su u pitanju golovi na svim svjetskim prvenstvima vodeći Messi je trenutačno na 21 golu, a Mbappe ih sada ima dvadeset.

U polufinalu će Francuska igrati protiv pobjednika četvrtfinalnog susreta između Španjolske i Belgije, a taj je ogled na rasporedu u petak u Los Angelesu s početkom u 21 sat po srednjeeuropskom vremenu.

U uvodnih pet minuta dvoboja dva puta je zaprijetila Francuska. U četvrtoj minuti je pokušao Mbappe, minutu kasnije još je opasnije bilo nakon udarca Upamecana, ali u oba slučaja dobro je reagirao marokanski vratar Bono.

Bila je to i određena najava što čeka Francuze, a to je ponovno silno inspirirani Bono koji je kao zadnja prepreka bio nesavladiv.

Francuska je potpuno dominirala i posve je prebacila igru pred marokanska vrata, no nakon dvije uvodne šanse smirila se igra do 28. minute. Mazraoui je tada startao na Mbappeu u svom šesnaestercu, ali se čini da je francuski napadač počeo padati i prije nego li se ostvario kontakt.

Kako god, Mbappe je na sebe preuzeo odgovornost, ali je njegov udarac s bijele točke bio slab, preslab za Bona koji je ionako odavno znan kao majstor za obrane jedanaesteraca. Marokanski golman je uhvatio loptu i spriječio francusko vodstvo.

Nastavljeni su do kraja prvog dijela napadi Francuske, a najbolju šansu do odmora imao je Doue. U 35. minuti je igrač PSG-a ukrao Marokancima loptu, stuštio se prema suparničkim vratima, izašao sam pred Bona, ali opet je marokanski golman bio spreman i odličan u reakciji. Na samom kraju prvog poluvremena opasno je zaprijetio Digne, ali je njegov dalekometni udarac sa skoro 30 metara završio na gredi.

Na startu drugog dijela nastavili su Francuzi kružiti oko suparničkog šesnaesterca, ali bez pravih šansi. Teško su probijali obrambene blokove do 60. minute kada je bljesnuo Mbappe. Primio je loptu na vrhu šesnaesterca te je milimetarski precizno pogodio suprotni kut za 1-0. Bio je to znak da Marokanci moraju odustati od svoje taktike posvemašnje obrane u ovom ogledu, a kada su tek malo otvorili svoje linije uslijedio je drugi pogodak.

Dembele je primio loptu, stigao je do 17 metara te je pogodio za 2-0. Bono je dirao loptu malo i nedovoljno da je zaustavi i spriječi novi gol Francuza.

Promijenila se igra nakon drugog pogotka jer se tada Francuska povukla i dala je Marokancima loptu u noge. U 73. minuti, nakon ubačaja, traljavo je reagirao Upamecano, ali lopta u visokom luku ipak nije bila opasna za francuskog vratara Maignana.

U 83. minuti je Ounahi pokušao iz daljine, ali je udarac zaustavio Maignan, dok je odmah potom, nakon kornera, El Aynaoui pucao pored vratnice.

Do kraja susreta imala je Francuska još dvije dobre šanse, ali Barcola i Mateta nisu dodatno potvrdili francusko slavlje.