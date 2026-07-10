Lokomotiva do sudačke nadoknade vodila protiv Partizana: Pripremna utakmica završila remijem

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xLukaxKolanovicx via Guliver Image

Nogometaši Lokomotive i Partizana remizirali su 2:2 u pripremnom susretu, iako je zagrebački sastav tijekom utakmice dvaput imao rezultatsku prednost. Beograđani su do remija stigli pogotkom u sudačkoj nadoknadi, a neriješen ishod na kraju je odgovarao prikazanom na terenu.

Momčad Nikice Jelavića bolje je ušla u utakmicu i povela u 37. minuti zahvaljujući pogotku Lorbera. Partizan je, unatoč zaostatku, bio vrlo opasan tijekom prvog dijela te je stvorio nekoliko dobrih prilika, a jednom je zatresao i okvir gola, no nije uspio svladati obranu Lokomotive.

Beogradski sastav nakon odmora zaigrao je znatno odlučnije i preuzeo inicijativu. Takav pristup donio je izjednačenje kada je Demba Seck nakon odlične solo-akcije snažnim udarcem pogodio za 1:1.

Lokomotiva je ipak ponovno stigla do vodstva u 77. minuti. Sudac je dosudio kazneni udarac nakon što je procijenio da je Stefan Mitrović prekršajem zaustavio Antu Utrobičića u šesnaestercu, a Noel Đurković sigurno je realizirao jedanaesterac.

Četiri minute kasnije briljirao je vratar Lokomotive Luka Savatović. U istoj akciji zaustavio je pokušaj Ibrahima Zubairua, potom obranio volej Aleksa Zekovića, a zatim i udarac Bogdana Kostića nakon odbijanca. Ipak, u prvoj minuti sudačke nadoknade nije mogao spriječiti pogodak Matije Ninića, koji je postavio konačnih 2:2.