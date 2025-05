Hrvatski trener otkrio: ‘Dinamo i Osijek su ga odbili, on sad igra finale Lige prvaka’

Podijeli :

Nicolò Campo via Guliver Images

Hrvatski trener otkrio je zanimljivu činjenicu.

“Osijeku, Dinamu, i ne sjećam se kome još, Rijeci ili Hajduku, nudio sam Mehdija Taremija”, otkrio je trener Branko Ivanković zanimljivu priču o iranskom napadaču.

Taremi sad nosi dres Intera i kojeg čeka finale Lige prvaka protiv PSG-a.

“Bilo je: Ma kakav Iranac, ovo ono… To je nažalost tako, ali tamo ima jako, jako dobrih igrača. On ima izuzetan potencijal, lukav je, brz, jak u duelu, ima uličnu školu, motorički je izuzetan. On je otišao iz Katara u mali klub Rio Ave i onda s 30 godina u Inter. Izuzetan igrač”, rekao je Ivanković za Denis Podcast.

Preporučio je Dinamu i dovođenje Sadegha Moharramija.

“Mamić me je pitao i ja sam mu njega preporučio. S 20 godina sam ga stavio da igra u iranskoj reprezentaciji. On je igrač na kojem se mogao zaraditi novac. Toliko je brz da sve stigne. Svaki put kad je za Dinamo igrao, bio je dobar. Ne znam zašto nije češće dobivao priliku.”