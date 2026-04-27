Hrvatski protivnik na SP-u dogovorio prijateljske susrete s Brazilom i BiH

Polako se rade završne pripreme za Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Kanadi i Meksiku.
Tako je i hrvatski suparnik, Panama, definirala sve svoje protivnike uoči početka svjetske smotre.
Nakon Brazila 31. svibnja, potom i Dominikanske Republike 4. lipnja, za završnu probu izabrali su Bosnu i Hercegovinu 6. lipnja.
Panama SP otvara protiv Gane 17. lipnja, šest dana kasnije igrat će protiv Engleza. Hrvatska će im biti zadnji suparnik u grupnoj fazi, 27. lipnja.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!