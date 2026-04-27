Hrvatski protivnik na SP-u dogovorio prijateljske susrete s Brazilom i BiH

xSportzpicsx xSportsxPressxPhotox Sportspressphoto_SPR122198 via Guliver Image

Polako se rade završne pripreme za Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Kanadi i Meksiku.

Tako je i hrvatski suparnik, Panama, definirala sve svoje protivnike uoči početka svjetske smotre.

Nakon Brazila 31. svibnja, potom i Dominikanske Republike 4. lipnja, za završnu probu izabrali su Bosnu i Hercegovinu 6. lipnja.

Panama SP otvara protiv Gane 17. lipnja, šest dana kasnije igrat će protiv Engleza. Hrvatska će im biti zadnji suparnik u grupnoj fazi, 27. lipnja.