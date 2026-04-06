Hrvatski napadač je najbolji strijelac lige, a klub mu se sada obratio na hrvatskom jeziku

Podijeli :

Das Mitchell Di Sports Photo Agency via Guliver

Hrvatski napadač briljira u Americi.

U pobjedi nad Dallasom (4:0) u šestom kolu Petar Musa zabio je gol, i to sedmi ove sezone u šest ligaških nastupa. Musa je pobjedu potvrdio u 91. minuti.

POVEZANO Dalić: Svi u Hrvatskoj misle da sve znaju, moram se nositi s tim

Time je nastavio niz i upisao se u strijelce treću ligašku utakmicu zaredom, nakon što je postigao hattrick protiv San Diega (3:3) i jedan gol protiv Houstona (4:3).

Dijeli vrh ljestvice najboljih strijelaca MLS lige sa Samom Sturridgeom iz Nashvillea, obojica su zabili po sedam golova. Iza njih je niz igrača s po pet golova, a među njima je Lionel Messi.

Dallas je posvetio objavu Musi, a napisao je opis na hrvatskom.

“Najbolji napadač u MLS-u”, poručili su uz emotikon hrvatske zastave.