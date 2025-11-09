Hrvatska pobijedila Kostariku i prvi put nakon 10 godina prošla skupinu na Svjetskom prvenstvu

Podijeli :



U trećem kolu Svjetskog nogometnog prvenstva za U17 reprezentacije Hrvatska je porazila Kostariku s 3:1 te je tako izborila šesnaestinu finala.

Dominirala je Hrvatska protiv srednjoameričke reprezentacije, a to im se isplatilo u 36. minuti kada su Karlo Pajsar i Krešimir Radoš kombinirali za vodstvo mladih Vatrenih. Mladi igrač Dinama matirao je vratara Kostarike te je tako trasirao put svojoj reprezentaciji prema osmini finala Svjetskog prvenstva.

Prednost Hrvatske povećala se u 55. minuti. Tada je veliki talent Slaven Belupa Gabrijela Šivaleca uposlio braniča Istre 1961 Raula Kumara koji pogađa za 2:0 Hrvatske. Ipak, samo tri minute kasnije je Kostarika preko Thiaga Cordera smanjila na 2:1.

Povećali su mladi Vatreni prednost do kraja golom Tine Kusanovića te su s 3:1 izborili šesnaestinu finala. To im je i prvi prolazak grupe na svjetskim prvenstvima nakon 2015. godina kada su zaustavljeni u četvrtfinalu od kasnijih finalista Malija.

Trenutačno su najbolja drugoplasirana momčad u svih 12 skupina, a to bi im donijelo susret s osmim najboljim drugim u šesnaestini finala. Međutim, ima još puno utakmica do kraja trećeg kola pa se to može promijeniti.