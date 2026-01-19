Hrvatska pala na FIFA ljestvici: Više nije u TOP 10

Podijeli :

Damir Krajac CROPIX via Guliver

Hrvatska nogometna reprezentacija pala je za jedno mjesto na novoj rang-ljestvici FIFA-e u odnosu na prošlu te se sada nalazi na 11. mjestu.

Hrvatsku je preskočio novi afrički doprvak Maroko koji je skočio sa 11. na osmo mjesto.

Još veći pomak ostvario je afrički prvak Senegal koji je skočio za sedam mjesta te je sada odmah iza Hrvatske, na 12. mjestu.

Na vrhu je i dalje Španjolska ispred Argentine i Francuske.

Prvi hrvatski suparnik na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu u Sjevernoj Americi Engleska je na četvrtoj poziciji, Panama je 33., dok je Gana 72.