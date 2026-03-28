Zvijezda Istre donijela važnu pobjedu Hrvatskoj U-19

Međunarodni nogomet 28. ožu 2026
Guliver

Hrvatska U-19 reprezentacija pobijedila je Bugarsku 1:0 u drugom kolu kvalifikacija za Europsko prvenstvo 2027., a jedini gol zabio je branič Istre Raul Kumar glavom u 83. minuti nakon kornera.

Momčad Zorana Vulića tako je osvojila prve bodove nakon uvodnog poraza 4:0 od Španjolske. Hrvatska je trenutačno treća s tri boda, koliko ima i Engleska, dok Španjolska vodi sa šest, a Bugarska je bez bodova.

U posljednjem kolu Hrvatsku čeka susret s Engleskom 31. ožujka u Križevcima, a prve tri reprezentacije iz skupine prolaze dalje, dok posljednja ispada u Ligu B.

Zbog promjena u UEFA-inom sustavu natjecanja, Hrvatska istovremeno ima dvije U-19 selekcije. Stariju, koju vodi Siniša Oreščanin, i mlađu (praktički U-18) pod vodstvom Vulića.

Novi format uključuje podjelu na Ligu A i Ligu B te više faza natjecanja, iz kojih se samo pobjednici završnih skupina plasiraju na Europsko prvenstvo.

