Mladi Vatreni slavili protiv Norveške, još im ostaje okršaj s Francuzima u borbi za Euro!

Sanjin Strukic via Guliver

Mlada hrvatska U-19 reprezentacija u drugoj od tri utakmice na mini-turniru u okviru elitnog kola kvalifikacija za Europsko prvenstvo ove godine protiv Norveške je slavila s minimalnih 1:0 u Varaždinu.

Hrvatska predvođena izbornikom Sinišom Oreščaninom povela je već u 20. minuti preko Ivana Barića. Iako je Hrvatska u drugim poluvremenu imala nekoliko šansi za povećanje vodstva, rezultat se do kraja susreta nije mijenjao.

Hrvatskoj je to druga pobjeda u dvije utakmice. Prije tri dana pobijedila je Švicarsku 4:1. Pavle Smiljanić, Ivan Barić, Patrice Čović i Ljubo Puljić bili su strijelci za hrvatsku reprezentaciju, dok je za Švicarce pogodio Sambou Camara.

Sljedeća utakmica na rasporedu je 31. ožujka u 12 sati protiv Francuske.

HRVATSKA: Rajić, Mikić, Mandić, Zebić, Puljić, K. Šimić (D. Šimić 76′), Barić (Baković 76′), Čović, Subotić, Šutalo (Zrilić 90+1′), Smiljanić (Chelfi 90+4′)

NORVEŠKA: Fauskanger, Sandrod, Norbye, Haugen, Riise, Olderheim, Woxen (Holmen 54’), Elkrem (Gausdal 61’), Haland (Skaarud 54’), Nilsen-Modebe (Laegreid 61’), West