Hrvatska U-17 slavila protiv Irske i na korak je do Eura

Mlada hrvatska U-17 reprezentacija ostvarila je protiv Republike Irske (2:0) drugu pobjedu na mini-turniru u Poljskoj u okviru drugog kola kvalifikacija za Europsko prvenstvo ove godine u Estoniji.
Izabranici Marijana Budimira slavili su važan trijumf zahvaljujući pogocima dvostrukoga strijelca Jakova Dedića (9’, 29’).
Odlučujuću utakmicu za potvrdu prvog mjesta u skupini i plasman na Euro Hrvatska igra 31. ožujka od 16 sati protiv Poljske koja je u drugom kolu bila uspješnija od Slovačke (4:0).
Poredak:
Hrvatska 6,
Republika Irska 3,
Poljska 3,
Slovačka 0.
