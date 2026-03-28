Hrvatska U-17 slavila protiv Irske i na korak je do Eura

Mlada hrvatska U-17 reprezentacija ostvarila je protiv Republike Irske (2:0) drugu pobjedu na mini-turniru u Poljskoj u okviru drugog kola kvalifikacija za Europsko prvenstvo ove godine u Estoniji.

Izabranici Marijana Budimira slavili su važan trijumf zahvaljujući pogocima dvostrukoga strijelca Jakova Dedića (9’, 29’).

Odlučujuću utakmicu za potvrdu prvog mjesta u skupini i plasman na Euro Hrvatska igra 31. ožujka od 16 sati protiv Poljske koja je u drugom kolu bila uspješnija od Slovačke (4:0).

Poredak:

Hrvatska 6,

Republika Irska 3,

Poljska 3,

Slovačka 0.