Scoria za SK o formaciji Vatrenih: ‘Imamo pet vrhunskih veznjaka, iluzorno je plakati za krilima’

xxDamirxKrajacx via Guliver

Hrvatska nogometna reprezentacija pobijedila je Gibraltar 3:0 u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2026. godine. Izabranici Zlatka Dalića slavili su golovima Tonija Fruka, Luke Sučića i Martina Erlića, koji su tako upisali svoje reprezentativne prvijence.

Vatreni se nalaze na vrhu ljestvice skupine L s 16 bodova, tri više od drugoplasirane Češke koja ima i utakmicu više. Za matematičko osvajanje skupine i izravan plasman na Svjetsko prvenstvo Hrvatskoj je dovoljan tek jedan bod u posljednja dva ogleda – domaćem protiv Farskih otoka i gostujućem u Crnoj Gori. Vrlo je izgledno da ni taj bod neće biti potreban, osim u slučaju da Češka ostvari nestvarnu pobjedu protiv Gibraltara.

O hrvatskoj reprezentaciji, kontinuitetu vrhunskih rezultata i očekivanjima uoči završnice kvalifikacija za Sport Klub je govorio poznati nogometni trener Elvis Scoria.

Hrvatska igra kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo koje se prvi put održava po novom formatu, uz čak 48 reprezentacija. Nakon pobjede protiv Gibraltara, Hrvatska stoji sjajno u skupini. Kako komentirate taj uspjeh pod Zlatkom Dalićem u zadnjih osam godina? Je li to fenomen za ovako malu državu?

„Rezultati su, rekao bih, fenomenalni. Reprezentacija je zadnjih osam godina bila druga i treća na svijetu, što je za državu koja ima manje od četiri milijuna stanovnika nevjerojatan uspjeh. Ako znamo da je Svjetsko prvenstvo, odmah iza Olimpijskih igara, najveći sportski događaj na svijetu, jasno je da je riječ o nečemu izvanrednom. Imali smo sjajnu generaciju i osjećalo se da se može napraviti veliki rezultat — i Dalić i dečki su to uspjeli.“

Mislite na Svjetsko prvenstvo u Rusiji 2018. i veliko finale protiv Francuske?

„Da, igrati finale Svjetskog prvenstva je fenomenalan uspjeh. Četiri godine kasnije, u Kataru, kada se realno nije očekivalo da možemo otići tako daleko, osvojili smo treće mjesto. To je za reprezentaciju, Savez i izbornika Dalića veliki kontinuitet. Naravno, bilo je i problema — u osam godina dolazi do promjena u igračkom kadru — ali Hrvatska je uspjela zadržati stabilnost i ostati konkurentna. Ne zaboravimo ni Ligu nacija gdje je Hrvatska igrala finale. Svi ti rezultati pokazuju da je reprezentacija konstantno išla prema naprijed.“

Svjetsko prvenstvo u SAD-u. Kanadi i Meksiku, koje se igra sljedeće godine, bit će najmasovnije do sada. Bit će u puno reprezentacija koje dosad nisu mogle ni sanjati izlaz na veliku scenu?

„Da, poznato je kako je krajem 70-ih, na Svjetskom prvenstvu igralo svega 16 reprezentacija, kasnije 24. Sada ih je čak 48, što je ogroman broj i mislim da će se doslovno razvodnih kvaliteta, ali to je tako. U današnje vrijeme sve se širi, novac je najbitniji i jednostavno se samo to gleda. No, gotovo 50 reprezentacija na Svjetskom prvenstvu je stvarno puno. Previše…“

Kako komentirate nastup Hrvatska u ovim kvalifikacijama uz dodatak kako se čini de je bilo sreće u ždrijebu?

„Kao prvo, Hrvatska je imala odličnu skupinu u ovim kvalifikacijama — ne pretešku — što je omogućilo mirniji prolaz i koncentraciju. Ekipa je pokazala ozbiljnost i nije dopustila niti jedan kiks. Vratio bih se ne nedavno gostovanje kod Češke i rezultat 0:0 te kritike koje sam čitao. Po mom mišljenju to je bila odlična utakmica s jasnim planom. Kontrolirali smo igru, imali 30 minuta u kojima smo mogli zabiti, ali smo na koncu i ostvarili cilj – uzeli bod. Češka je jaka reprezentacija, nije ih lako pobijediti, ali smo pokazali iskustvo i gard. Kritika u tom smislu za mene nema puno temelja.“

Često se spominje promjena sustava igre. Vidite li potencijal za formaciju 3-5-2 u budućnosti?

„Da, o tome se dosta govori. Hrvatska u tom sustavu ima tri stopera, dva bočna igrača, tri vrhunska vezna — Modrića, Kovačića, Sučića pa i Pašalića — i dva napadača. Imamo pet vrhunskih veznjaka i iluzorno je plakati za krilima. Mislim da će Dalić i stožer naći taktičko rješenje koje najviše odgovara ovom kadru.“

Mnogi žele znati tko bi mogao biti nasljednik naših veterana jer vidjelo smo puno novih lica na utakmici protiv Gibraltara i nije sve išlo tako glatko?

„Ne treba tu izvlačiti velike zaključke iz utakmica protiv slabijih protivnika poput Gibraltara, koji je potpuno bezopasna momčad. Ta je utakmica bila prilika da se drugi igrači iskažu, ali neće bitno promijeniti hijerarhiju u momčadi. Ključno je sada ozbiljno pristupiti Farskim otocima i Crnoj Gori. Eto, Farski otoci su dobili Crnu Goru s 4:0 i nakon toga Češku 2:1. U redu, Crna Gora je promijenila puno igrača, tamo vlada veliko nezadovoljstvo, a imaju i novog izbornika. Dogodi se i dobili su ‘po tamburi’ u najgorem trenutku, tako da su oni izgubili sve šanse. Nije to ništa iznenađujuće po meni. Kada pukne ekipa, kada puknu odnosi, kada pukne sve drugo, onda se i događaju takve stvari. No, kad je Hrvatska u pitanju ne očekujem iznenađenja, ali svaki protivnik zaslužuje respekt. U studenome Hrvatska gostuje kod Crne Gore i po meni je to za nas potencijalno opasna utakmica jer oni ipak imaju određenu kvalitetu i ako se malo poslože u glavama, može biti opasno za nas. No, samo u slučaju da se tad odlučuje o prvom mjestu u skupini koje nas direktno vodi na Svjetsko prvenstvo.“

Luka Modrić i dalje u 41. godini života igra na vrhunskoj razini. Kako to objašnjavate?

„Luka je jednostavno iznimka, savršeni profesionalac. Ima fizičku komponentu i genetiku koja mu omogućava da igra na toj razini u tim godinama. Taktički i tehnički je savršen — gubi možda dvije lopte po utakmici — i besprijekorno se brine o svom tijelu. Te tri stvari zajedno čine razliku. On je profesionalac od glave do pete i zbog toga igra i dalje na vrhunskoj razini.“

Mnogi Modrića smatraju možda i najboljim nogometašem s područja bivše Jugoslavije. Tko su bili vaši nogometni idoli?

„Odrastao sam uz Diega Maradonu, ali ako govorimo o top tri svih vremena — Pele je moj broj jedan, a među tri mi je i Leo Messi. Kad gledamo s naših prostora, tu su naravno Luka Modrić, zatim redom Šuker, Boban, Prosinečki, Bokšić, Mandžukić i Rakitić. I naravno, Brozović — on je po meni vrhunski zadnji vezni, pravi ‘motor’ momčadi. No, Modrić je, po meni, najbolji igrač s Balkana u povijesti!“

Za kraj — Hrvatska i pogled u budućnost?

„Hrvatska je pokazala da može igrati i s četiri i s tri igrača u zadnjoj liniji. Najvažnije je da zadrži svoj hrvatski stil igre, onaj koji joj je donio uspjehe u Rusiji i Kataru. Nema potrebe mijenjati identitet reprezentacije na brzinu. Nakon Svjetskog prvenstva može se razmišljati o novim rješenjima, ali sada maksimalno treba iskoristiti ovaj kadar i igrati nogomet koji nam odgovara.“