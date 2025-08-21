Mladi talent zbog Hrvatske odbio Austriju

Podijeli :

Prema pisanju austrijskih medija, Hrvatski nogometni savez dobio je novu važnu bitku u borbi za talente. Naime, 19-godišnji Leon Grgić odlučio je da će u budućnosti igrati za Hrvatsku, a ne za Austriju.

Grgićev otac podrijetlom je iz Kotor Varoša u središnjoj Bosni, mjesta iz kojeg potječu i roditelji Matea Kovačića.

Mladi napadač prošao je omladinsku školu Sturma i redovito nastupao za sve mlađe selekcije Austrije, od U-16 do U-21. Sada bi trebao biti na raspolaganju izborniku Ivici Oliću u hrvatskoj mladoj reprezentaciji.

Unatoč velikom trudu Austrijskog nogometnog saveza i želji da ga zadrže u nacionalnom programu pod vodstvom Ralfa Rangnicka, Grgić je odbio njihovu ponudu.

Zbog tog slučaja austrijski savez najavio je kako će ubuduće od mladih igrača s dvojnim državljanstvom tražiti da ranije odluče za koju će reprezentaciju nastupati.