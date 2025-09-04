FIFA donijela veliku promjenu, evo što je napravila s reprezentativnim pauzama

Umjesto dosadašnjih pet okupljanja (ožujak, ljeto, rujan, listopad, studeni), reprezentacije će imati četiri, od kojih će dva trajati dulje. Tako će jesenska stanka od 20. rujna do 5. listopada 2026. omogućiti odigravanje četiri utakmice, što je dosad bilo moguće samo ljeti u godinama bez velikih natjecanja.

Poznato tko sudi Hrvatskoj protiv Farskih otoka Baturina pred gostovanje na Farskim otocima: ‘Ako ne budemo pravi, uvjeti će nam stvoriti problem’

Hrvatsku do kraja ove godine čekaju kvalifikacije za SP – po dvije utakmice u rujnu, listopadu i studenom. Novo okupljanje slijedi u ožujku, a u lipnju 2026. krenut će pripreme za Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Kanadi i Meksiku.

Nakon Mundijala, prvo produženo izdanje Lige nacija starta 21. rujna 2026., kada će Hrvatska u dva tjedna odigrati četiri susreta.