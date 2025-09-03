Baturina pred gostovanje na Farskim otocima: ‘Ako ne budemo pravi, uvjeti će nam stvoriti problem’

Martin Baturina danas je pred novinarima govorio o nadolazećem susretu Hrvatske protiv Farskih Otoka, kao i o svojim prvim dojmovima u novom klubu, talijanskom Comu, dan uoči sutrašnjeg leta.

“Drugačija je prilagodba i sklizak je teren samim time, ali ne bi trebao biti problem, igrali smo svi kao klinci na umjetnoj travi”, rekao je Baturina.

Kako je prošla prilagodba u talijanskom Comu nakon transfera iz Dinama?

“Zadovoljan sam, pripreme sam dobro odradio i osjećam se spremne, nisam igrao u prve dvije utakmice, tj. ušao sam s klupe kratko. Nisam navikao na to, ali vjerujem u sebe i svoje kvalitete, tek je početak”, rekao je Baturina pa dodao:

“Fabregas je odličan čovjek i trener, mogu reći najbolje o njemu. Svi su za svih, sve je podređeno momčadi. Izabrao sam Como jer mi se svidio projekt, gradi se tamo jako dobra ekipa, odličan trener i vjerujem da se tamo mogu ostvariti. Drago mi je i zbog ostalih hrvatskih igrača u Italiji, liga je jako i lijepo je svih vidjeti tamo”, kaže hrvatski nogometaš.

Upitali su ga i kakvu utakmicu očekuje

“Kao što sam rekao, drugačiji su uvjeti, ako ne budemo pravi, to nam može sve otežati, ali nadam se da ćemo biti pravi i sve riješiti brzo. Ako se neka ekipa brani i u bloku je, moraš uporno napadati i zabiti, onda će kasnije biti lakše igrati”, zaključio je Baturina.